Spukt es bei Sarah Lombardi (24)? Die Sängerin ging auf Facebook live, um Werbung für ihren Lieblingstee zu machen. Ihr kleines Teekränzchen wurde jedoch ständig unterbrochen. Aus Alessios (2) Zimmer kamen merkwürdige Geräusche. "Hört ihr das?", fragte Sarah ihre Fans. Die Ex von Pietro Lombardi (25) ließ sich davon aber erstmal nicht aus der Ruhe bringen und löste die Situation am Ende des Videos auf. Ein Nachbar habe seine Tür zugeknallt, was für den Lärm gesorgt habe. Na, Hauptsache, Alessio geht's gut!



