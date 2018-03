Back to the Ex? Seit ihrer turbulenten Trennung vergangenes Jahr stehen Sarah (24) und Pietro Lombardi (25) im Fokus der Medien. Schließlich möchte niemand verpassen, wenn das einstige Traumpaar wieder zusammenfindet. Jetzt lieferten die Eltern des kleinen Alessio selbstständig erste Hinweise. Am Sonntagabend teilte Pietro nämlich Snapchat-Clips seines Sohnes, die ihn beim Baden zeigen und auf ein gemeinsames Abendbrot hindeuten. Wenig später erklärte Sarah in einem Facebook-Livestream, dass Alessio bei ihr in seinem Kinderzimmer schlafe. Sind Pietros Videos etwa in der Wohnung seiner Ex-Freundin entstanden?



