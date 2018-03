Vom hässlichen Entlein zum schönen Schwan. 2015 hatte Khloe Kardashian (33) endgültig genug davon, im Schatten ihrer angeblich so viel hübscheren Schwestern Kim (36) und Kourtney (38) zu stehen. Sie stellte ihr Leben radikal um und wurde zur leidenschaftlichen Workout-Queen. Dank harter Sporteinheiten und gemunkelter Beauty-OPs fühlt sich das heutige Geburtstagskind in seinem Körper so wohl wie nie!



