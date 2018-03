Was für dunkle Zeiten bei den Ochsenknechts. Am Montag gibt Mama Natascha (52) den Tod ihrer geliebten Nichte Emily bekannt. Das Mädchen stirbt nach einer Nacht mit ihren Freunden bei einem Sturz aus dem Fenster. Sie wird nur 25 Jahre alt. Jetzt meldet sich der Vater des Mädchens zu Wort. Gegenüber Bild Online erklärt er: "Es ist so grausam, es tut mir so weh. Es war ein tragisches Unglück. Meine Elly, so habe ich sie immer genannt, wollte noch eine rauchen. Auf dem Fensterbrett ihrer Penthouse-Wohnung. Wie sie es immer gemacht hat. Dabei ist sie rausgefallen. [...] Sie war ziemlich betrunken. [...] Jetzt ist sie tot."



