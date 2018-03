Ist Sarah Lombardi (24) nun wirklich von ihrer einstigen Jugendliebe getrennt? Die Sängerin hatte ihren Ehemann Pietro (25) 2016 mit Michal betrogen und sich anschließend direkt eine Beziehung gestürzt. In der letzten Woche wurden jetzt erste Spekulationen laut, dass die junge Mama schon wieder solo sein soll. Was stimmt denn nun in der Trennungsgerüchteküche? "Das Wort ‘Gerüchte’ trifft es schon recht gut. Nicht an allem, was so geschrieben wird, ist auch was dran", verriet die 24-Jährige nun der Closer.



