Muss man sich Sorgen um Gigi Hadid (22) machen? Das Supermodel wurde in New York von Paparazzi bei einem Spaziergang abgelichtet und präsentierte dabei eine extrem schlanke XXXS-Taille. Zu Beginn ihrer Karriere feierte Gigi noch ihre Kurven und war stolz auf ihren Körper, der nicht in Size Zero passte. Hat der Schlankheitswahn der Fashionbranche sie jetzt doch eingeholt?



