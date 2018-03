Photoshop ist das Wunderheilmittel gegen Falten, Speckpolster und Co. Schon lange ist die Zaubersoftware nicht mehr nur auf Magazincovern ein Hit – auch für Instagram-Bilder klicken die Promi-Ladys sich gern mal schöner. Leider klappt das nicht immer so gut. Jennifer Lopez (47) postet erst kürzlich ein sexy Bauch-Pic mit komischem weißen Fleck, angeblich nur Schmutz auf dem Spiegel. Und auch Beyoncé (35) oder Mariah Carey (47) haben sich schon so manchen Fauxpas geleistet.



