Nichts dran an den Gerüchten? Jana Ina Zarrella (40) wird bald in der Jury der RTL2-Show Curvy Supermodel sitzen. Dass sie Sarah Lombardi (24) diesen Posten weggeschnappt haben soll, sei jedoch völliger Quatsch. “Ich habe keine Ahnung, woher diese Geschichte kommt, dass Sarah in der Jury sitzen sollte”, erklärte die Ehefrau von Giovanni Zarrella (39) im Interview mit Promiflash bei der Ernsting's Family Fashionshow in Hamburg. Sarah wird als Backstage-Reporterin bei der Sendung dabei sein – von Konkurrenzkampf also keine Spur!



