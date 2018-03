Wechselt Model Stefanie Giesinger (20) etwa in die Schauspielerei? Die Brünette gibt ihr Filmdebüt im kommenden Jahr in Detlev Bucks (54) Drama "Gorillas". Während der Vorstellung des neuen Opels Insignia Sports Tourer verriet der Regisseur gegenüber Promiflash, wie sich das Model geschlagen habe: "Sie stellt nicht nur da, sondern sie empfindet was und das ist dann Schauspiel und ich sehe das nicht, indem sie das spielt, sondern indem sie einfach schaut." Er erkenne also auf jeden Fall Potenzial in Steffi. Dann war DAS bestimmt nicht die letzte Rolle für die Beauty!



