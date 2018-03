Schauspielerin und Moderatorin Yvonne Woelke (35) kommt bald unter die Haube. Dafür fehlt ihr jedoch noch eine wichtige Kleinigkeit: das Brautkleid. Zusammen mit Busenfreundin Micaela Schäfer (33) sucht sie deshalb bei Crusz in Berlin nach dem perfekten Hochzeits-Dress. Bei der Kleiderwahl denkt die Blondine aber nicht nur an sich selbst: "Das Brautkleid ist superschön, aber was mir jetzt noch im Kopf rumschwirrt, ist, dass es ja auch meinem zukünftigen Mann gefallen muss. Eine Braut will ja wunderschön sein und ich hoffe, dass es ihm auch gefallen wird", erzählt sie im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de