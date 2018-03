Swizz Beatz (38) und Ehefrau Alicia Keys (36) waren am Wochenende in Berlin. Der Hip-Hop-Produzent stellte im Kraftwerk Rummelsburg sein Projekt "No Commission" vor. Künstler können in der Location ihre Werke ausstellen, ohne Provision an die Galerie zu bezahlen. Für Swizz Beatz war das eine Herzensangelegenheit, wie er Promiflash verriet: "Ich bin selbst Künstler und weiß, wie kreative Künstler einfach ausgenutzt werden und niemand feiert wirklich mal den Künstler. Ich habe mir gesagt, wenn ich jemals die Chance habe, werde ich eine große Feier für die Künstler veranstalten."



