Zum Hochzeitstag: Alicia Keys schwärmt von ihrem Ehemann

Alicia Keys (41) ist offenbar noch genau so verliebt wie am ersten Tag! Die Sängerin und ihr Partner Swizz Beatz (43) gaben sich 2010 das Jawort, seitdem gehen sie als Ehepaar durchs Leben. Immer wieder lässt die Musikerin ihre Community daran teilhaben, wie glücklich sie mit ihrem Mann ist. Nun feierten die beiden ihren Hochzeitstag – zu diesem besonderen Anlass richtete Alicia zuckersüße Worte an ihren Schatz!

Auf Instagram teilte die Beauty eine Fotostrecke von ihrem Hochzeitstag, auf dem die Turteltauben überglücklich um die Wette strahlen. "Die gleichen Sterne haben wir immer noch in unseren Augen und es wird nur besser! [...] Wir befreien uns gegenseitig. Wir lieben uns mit offenen Armen und einem offenen Herzen", schwärmte das Stimmwunder und verlieh ihrer Freude über zwölf gemeinsame Ehejahre Ausdruck: "Zwölf Jahre! Voller purer Liebe. Es gibt keine kostbarere Liebe als diese."

Alicias Partner ließ es sich natürlich nicht nehmen, auf diese herzerwärmende Liebeserklärung zu reagieren. "Zwölf [Jahre] sind so schnell vergangen, wow, es war eine unglaubliche und unvergessliche Fahrt, meine Liebe", schrieb der Rapper.

Anzeige

Getty Images Alicia Keys und Swizz Beatz im September 2021 in New York City

Anzeige

Getty Images Swizz Beatz und Alicia Keys

Anzeige

Getty Images Alicia Keys und Swizz Beatz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de