Motsi Mabuse (36) und ihr frischgebackener Ehemann Evgenij Voznyuk lassen neben Worten auch Taten sprechen! Am 24. Juni heirateten die beiden Profitänzer auf Mallorca. Anlässlich dessen wurden die zwei natürlich mit Glückwünschen überhäuft. Auf Instagram bedanken sich die Let's Dance-Jurorin und ihr Gatte jetzt ganz typisch mit einem Tänzchen. Dazu schreibt Motsi: "Hey Leute, wir wollen einfach 'Danke' sagen. Wir haben so viele Nachrichten aus so vielen verschiedenen Richtungen erhalten. Hier ist ein kleines Dankeschön von uns!"



