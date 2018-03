Tierische Konkurrenz für Katy Perrys (32) Schoßhündchen Nugget? Derzeit ist der Popstar in Down Under unterwegs. Für einen Auftritt beim australischen Frühstücksfernsehen geht die Ex von Hollywood-Star Orlando Bloom (40) jetzt auf Kuschelkurs – und zwar unter anderem mit einer gigantischen Python! Ihr flauschiger Mini-Pudel Nugget dürfte das aber ganz gut verkraften. Schließlich ist der kleine Vierbeiner so niedlich, dass sogar Katys Verflossener Orlando immer noch nicht die Finger von ihm lassen kann.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de