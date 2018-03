Oh, là, là! Jennifer Lopez (47) ist fast 50 – lässt sich von dieser Zahl aber keineswegs einschüchtern. Die Sängerin ist immer noch ein Workaholic, wie er im Buche steht: Dreharbeiten für die Serie "Shades of Blue", Auftritte in Las Vegas und auch superfreizügige Outfits gehören zum JLo-Repertoire. Bei ihrem "Fourth of July"-Auftritt in New York sorgte der US-Star jetzt mit einem gewagten Kleid für große Augen im Publikum. Bei dem schwarzen, bodenlangen Dress, inklusive zweier Superschlitze, die bis in den Intimbereich gingen, hätte leicht was verrutschen können. Show-Profi Jenny scheint jedoch vorgesorgt zu haben. Trotz minutenlanger Tanzeinlagen saß der sexy Fummel perfekt.



