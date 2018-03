Céline Bethmann (19) und Serlina Hohmann (22) haben es geschafft! Sie knüpfen an ihren Erfolg bei Germany's next Topmodel nahtlos an und beweisen ihr Talent derzeit auf den Catwalks der Berlin Fashion Week. Dem üblichen Castingshow-Klischee, dass die Kandidatinnen nach ihrem Sendungs-Erfolg schnell wieder in der Versenkung verschwinden, trotzen die Koblenzerinnen mit Leichtigkeit. Auf der Laurél Fashion Show stehen sie den anderen Models in nichts nach.



