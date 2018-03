Das haben Angelina Heger (25) und Sarah Lombardi (24) gemeinsam: Sie werden beide über lange Zeit mit gemeinen Hater-Kommentaren konfrontiert. Bei Angelina gehört das mittlerweile allerdings der Vergangenheit an, wie sie im Promiflash-Interview selbst feststellt: "Jetzt ist echt Ruhe eingekehrt und es gibt gar keine negativen Kommentare." Die beiden Influencerinnen werben via Social Media für einen bestimmten Abnehm-Tee. Während Sarah für ihre Werbung lauter Beleidigungen einstecken muss, erhält Angelina inzwischen nur noch Komplimente. Die Ex-Bachelor-Kandidatin erklärt: "Irgendwann ist es dann echt durchgestanden und dann hat auch der letzte Hater keinen Bock mehr, etwas zu sagen."



