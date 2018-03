Manipuliert Daniela Katzenberger (30) wirklich ihr ganzes Umfeld? Das wirft zumindest Jenny Frankhauser (24) der Kultblondine vor! Im Interview mit OK! sagte die Schlagersängerin: "Daniela hat alle im Griff in ihrer Scheinwelt und alle gut manipuliert. Warum sieht keiner, wie sie wirklich ist?” Die Katze schwieg bislang zu allen Vorwürfen ihrer Halbschwester – ob das auch so bleiben wird?



