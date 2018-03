Lou Beyer lässt Negativ-Schlagzeilen nicht an sich heran! Die 28-Jährige ist nicht nur erfolgreiche Influencerin, sondern auch die Tochter von Schlagersänger Nino de Angelo (53). Dadurch steht die Bloggerin gleich doppelt im Fokus der Medien. Mit diesem Druck kann Lou aber gut umgehen: “Es gehört zu einem Leben in der Öffentlichkeit dazu. Dadurch, dass ich damit groß geworden bin, habe ich früh gelernt, das nicht so nah an mich ran zu lassen", erzählte sie im Promiflash-Interview beim Deutschen Bloggerpreis 2017.



