Oma Helen hat wirklich den besten Enkel der Welt – und zwar Musiker Macklemore (34)! Er gratuliert seiner Großmutter zum 100. Geburtstag, indem er sie zum Star seines neuen Musikvideos zur Single "Glorious" macht. Darin cruisen die beiden in einem Cadillac durch die Straßen einer kalifornischen Stadt, bewerfen Häuser mit Eiern und spielen Videospiele. Oma Helen ist trotz ihres hohen Alters total begeistert, wie sie dem lokalen Blatt The Modesto Bee verrät: "Ich habe so was noch nie gemacht. Du musst ein bisschen verrückt sein, um das alles zu tun."



