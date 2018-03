Vollblut-Mama Charlotte Würdig (38) zu Tränen gerührt! Die Moderatorin hat zwei Söhne mit Rapper Sido (36). Anfang April feierte das Ehepaar den ersten Geburtstag seines Jüngsten. Die beiden haben sich zwar dazu entschlossen, die Gesichter und Namen ihrer Kinder nicht öffentlich zu machen – wie emotional die gebürtige Norwegerin am ersten Ehrentag ihres Kleinen gewesen sei, gab sie jetzt trotzdem im Promiflash-Interview preis: Was ich sehr seltsam finde, beim ersten Geburtstag meiner Kinder bin ich so wahnsinnig sentimental. Ich weine die ganze Zeit. Ich sitze da und muss die ganze Zeit mit den Tränen kämpfen", verriet die 38-Jährige während des Mazda-Spring-Cocktails in Düsseldorf Ende April.



