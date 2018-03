Auch im achten Monat präsentiert sich Janni Hönscheid (26) in sexy Outfits. Während andere zu diesem Zeitpunkt schon in Jogginghose auf der Couch lümmeln, bleibt die Surferin ihrem Style treu. Genau das liebt Peer Kusmagk (42) so an der 26-Jährigen, wie er Promiflash bei einem Fashion-Event in Hamburg verraten hat: "Sie hat einfach ihren eigenen Stil auch in der Schwangerschaft weitergetragen. Viele lassen sich da so ein bisschen gehen. [...] Ich finde, die fraulichen Rundungen gehören auch betont, wenn man schwanger ist und das macht Janni ganz, ganz großartig."



