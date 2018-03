Macht das verflixte siebte Ehejahr etwa auch Robbie Williams (43) und seiner Liebsten Ayda (38) einen Strich durch die Liebes-Rechnung? Von wegen! Zum 50. Geburtstag des Modelabels Marc O’Polo zeigte sich das Power-Paar jetzt nämlich mit eigener Kollektion in München und bewies einmal mehr, dass sie absolut nichts trennen kann. Die beiden sind nicht nur beruflich ein "Perfect Match" auch privat könnte es für den Sänger und die Schauspielerin nicht besser laufen. Gegenüber Promiflash lüfteten sie jetzt ihr Liebesgeheimnis: "Ich vertraue ihr, sie vertraut mir. An erster Stelle steht aber Humor, wir bringen uns zum Lachen, das schweißt uns zusammen", so der Sänger, während seine Frau ergänzte: "Es gibt niemanden, den ich mehr mag als Rob. Er ist mein bester Freund, ich mag es, mit ihm abzuhängen, mit ihm zu reden. Ich mag alles an ihm. Und dann liebe ich ihn auch noch."



