Die Gerüchteküche um Fack Ju Göhte 3 brodelte in den vergangenen Wochen heftig. Ersetzt Julia Dietze (36) Schauspielkollegin Karoline Herfurth (33) als Lisi Schnabelstedt? Im Promiflash-Interview klärt Julia auf: "Naja, das stimmt nicht so ganz, weil Sandra Hüller, die auch aus 'Toni Erdmann' bekannt ist, die spielt eigentlich die Hauptrolle." Am 26. Oktober kommt der Film endlich in die Kinos.



