Lange war es musikalisch ruhig um Jörn Schlönvoigt (30). Damit ist demnächst aber Schluss. Der GZSZ-Star und Schlagersänger bringt voraussichtlich am 11. August sein drittes Album "Tausend Wunder" auf den Markt. In seinen Songs soll es hauptsächlich um das Thema Liebe gehen und damit kennt sich der frisch Verlobte bestens aus. "Es gibt so viele Dinge in diesem Leben, die wir als selbstverständlich betrachten, die im Grunde genommen aber alles andere als das sind", erklärte Jörn den Titel der Platte gegenüber Schlagerplanet.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de