"Wir haben es geschafft. Ein Jahr", freuten sich am vergangenen Wochenende Sängerin Ciara (31) und ihr Ehemann, Footballstar Russell Wilson (28). Romantisch in einem Hotel am Strand feierte das Promi-Paar seinen ersten Hochzeitstag. Mit dabei waren auch die süßen Kids: Sohnemann Future (3) und Baby Sienna Princess. Gemeinsam sah sich die vierköpfige Familie Ciaras Überraschung zur Feier des Tages an: ein Flugzeug-Banner am blauen Himmel. Das Besondere an diesem Moment war dabei nicht nur die spürbare Liebe von Russell und Ciara, sondern auch diese süße Premiere: Zum ersten Mal – gut geschützt in Mamas Arm – zeigte das Ehepaar Tochter Sienna bei Instagram.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de