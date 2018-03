Jungs, zieht euch warm an! Carmen (52) & Robert Geiss (53) haben zwei Töchter im Teenie-Alter. Besonders die 14-jährige Davina (14) fängt langsam an, sich für das andere Geschlecht zu interessieren. Der Geiss-Spross ist offiziell noch Single, doch die Eltern wissen schon jetzt genau, was der potenzielle Boyfriend mitbringen soll und was nicht! "Er sollte nicht denken, dass er von der Kohle der Eltern leben kann, weil die gibt’s dann nicht", stellte Carmen bei der Movie meets Media im Gespräch mit Promiflash klar. "Wir werden uns die Kontoauszüge und die Bilanzen richtig anschauen und werden dann entscheiden, ob es der richtige Mann ist", fügte Gatte Robert hinzu.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de