Diese Schönheitsoperation sorgt für mächtig Wirbel! Vor Kurzem schockte Sophia Wollersheim (29) mit einem besonders drastischen Eingriff: Für eine extraschmale Wespentaille ließ sie sich gleich vier Rippen entfernen. Einige ihrer Promi-Kolleginnen zeigten sich daraufhin absolut entsetzt, so auch die ehemalige Adam sucht Eva-Kandidatin Janina Youssefian (34). Die sieht bei der Fashion Party #FUCKINGFABULOUS im Rahmen der Berlin Fashion Week vor allem keine optische Verbesserung. "Ich fand, man hat das nicht so gesehen auf den ersten Blick. Sie hatte auch ein extrem unvorteilhaftes Kleid an, was sie eigentlich noch dicker hat wirken lassen... Sie sah einfach gar nicht mal so schmal aus. [...] Geiler sieht sie jetzt dadurch nicht aus, sorry!", lästerte Janina im Promiflash-Interview.



