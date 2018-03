Sarah Nowak (26) ist nicht nur superschwanger, sondern auch superhappy! Und dazu hat das TV-Starlet auch allen Grund: Die Schwangerschaft der Ex-Bachelor-Kandidatin könnte gar nicht besser laufen, wie sie jetzt im Promiflash-Interview mit ihrem Liebsten Dominic Harrison (26) in München verriet: "Es ist wirklich eine Traumschwangerschaft bisher. Viele haben ja so Beschwerden [...], bei mir null Komma null, nichts", freute sich das Playmate. Nur die Haut – die macht dem Model ein wenig Probleme: "Paar Pickelchen am Dekolleté oder am Rücken, [...] halt Hormone. Auch die Haut wird sehr weich und schwabbelig", erklärte die 26-Jährige. Für Sarah und Dominic aber nicht dramatisch: Das Paar genießt die Monate mit wachsender Kugel in vollen Zügen!



