Guido Maria Kretschmer (52) sagt noch einmal ja! Am 30. Juni beschloss der deutsche Bundestag: Gleichgeschlechtliche Paare dürfen bald mit den gleichen Rechten wie Heteros heiraten. Der Modedesigner und sein Liebster Frank Mutters leben seit fünf Jahren in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft – nun wollen sie vor den Traualtar treten. Ein Paar sind die beiden sogar bereits seit 32 Jahren – trotzdem sind sie immer noch sehr verliebt ineinander: ”Ich finde, er sieht toll aus. Also, ich würde ihn immer wieder nehmen. Ja, so ist das. 30 Jahre, so kann es kommen", war Guido in einem früheren Promiflash-Interview ins Schwärmen gekommen.



