Sie liebt ihren schwangeren Körper und zeigt gerne jede Rundung – auf dem Instagram-Account von Sarah Nowak (26) wimmelt es nur so vor lauter Babybauch-Bikini-Fotos. Sarah und ihr Freund Dominic Harrison (26) sind gerade erst aus ihrem Mallorca-Urlaub zurück. Im Promiflash-Interview verriet die im fünften Monat Schwangere, warum sie sich leicht bekleidet am Strand pudelwohl fühlte: "Ich fands mit Babybauch im Urlaub richtig toll. Es ist auch der erste Sommer, in dem ich nicht meinen Bauch einziehen muss. Das ist wirklich genial. Man kann sich einfach überall hinsetzen, kann den Ranzen hängen lassen, egal wie viel man gegessen hat. Man kann halt wirklich alles aufs Baby schieben."



