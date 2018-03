Ganz Deutschland ist im Game of Thrones-Fieber – und unsere Online-Stars mischen mit! Zum Start der neuen Staffel zeigen LeFloid (29), Phil Laude (27) und andere Netz-Stars in einem witzigen YouTube-Clip, wie einige Szenen der Kultserie sich wohl im wahren Leben abspielen würden. Für ihr Video haben sich die YouTuber waschechte GoT-Unterstützung geholt: Schauspieler Tom Wlaschiha (44) ist mit von der Partie! Ob LeFloid und Co. ihrem berühmten Kollegen wohl ein paar Geheimnisse über die allerletzten GoT-Storys entlocken konnten? Wohl eher nicht: "Tatsächlich wissen wir genauso wenig wie die Fans, weil die Serie die Bücher ja überholt hat. Es ist jetzt völlig offen, was passiert", verriet Tom Promiflash im Februar. Nun versüßt er den Fans das Warten auf neue Folgen eben mit seinem Comedy-Auftritt, den ihr euch hier auf dem YouTube-Kanal von Doktor Froid ansehen könnt!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de