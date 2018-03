Gute Nachrichten für alle Fans von Costa Cordalis (73): Der Schlagerstar erholt sich prima! Vor wenigen Tagen stürzte er schwer und brach sich den Knöchel. Wie es dem gebürtigen Griechen jetzt geht, verriet sein Sohn Lucas (49) gegenüber Promiflash. "Er hat natürlich noch Schmerzen, muss Schmerzmittel nehmen, aber ich glaube, das ist ganz normal. Ich denke, so in zwei, drei, vier Wochen wird er wieder auf der Höhe sein", sagte der Sänger am Rande des Schlagerhammer-Festivals in Berlin.



