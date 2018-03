Langsam, aber sicher nimmt der neue Cast Gestalt an. Am 11. August startet die fünfte Staffel von Promi Big Brother bei Sat.1. Derzeit spekuliert man wie wild über die neuen Bewohner – unter anderem sollen Designerin Sarah Kern (48) und Yotta-Ex Maria Hering (30) einziehen. Jetzt verriet ein Insider gegenüber Promiflash: Auch die diesjährige Bachelor-Kandidatin Evelyn Burdecki sei mit am Start. Die gab sich während der Berlin Fashion Week noch geheimnisvoll: "Für alle, die mich damals gehatet haben [...], für die wird jetzt eine Riesen-Überraschung kommen."



