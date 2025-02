Evelyn Burdecki stichelt vor "Schlag den Star" gegen Sarah

Sarah Engels (32) und Evelyn Burdecki (36) treten bei Schlag den Star gegeneinander an. Für beide Frauen ist die Show am Samstag eine Chance, sich zu beweisen – denn bislang haben die Sängerin und die Dschungelkönigin jeweils eine Niederlage auf dem Buckel. In einer Pressemitteilung von ProSieben gibt sich die Ex-Frau von Pietro Lombardi (32) nun selbstbewusst. "Die Burdecki hau ich wecki!", erklärt sie. Ihre Gegnerin witzelt derweil: "Ich freue mich auf Sarah. Zum ersten Mal habe ich keine Angst, am Pult die Schlechteste zu sein."

Evelyns letzter Auftritt bei "Schlag den Star" fand 2021 statt. Damals trat die einstige Der Bachelor-Teilnehmerin gegen Sophia Thomalla (35) an und lieferte sich ein fast fünfstündiges Duell mit der Moderatorin – das sie am Ende allerdings verlor. Sarah spielte drei Jahre zuvor gegen Eko Fresh (41) und erzielte das gleiche Ergebnis.

In Vorbereitung auf die Show posteten Evelyn und Sarah vor etwa zwei Wochen ein gemeinsames Video auf Instagram. Darin machten sie Witze übereinander und spielten auf einen Vorfall mit Pietro an, bei dem der DSDS-Gewinner um seinen Ruf besorgt war. Seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) fand den Clip allerdings gar nicht lustig und schimpfte im Netz über die Mutter von Pietros erstgeborenem Sohn Alessio (9). Sarah reagierte daraufhin mit Unterlassungsklagen für den "Señorita"-Interpreten und seine Partnerin.

Getty Images Evelyn Burdecki beim Deutschen Fernsehpreis 2021

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Dezember 2024

