Evelyn Burdecki bekommt ihren ersten Moderationsjob im TV

Am 17. Februar kehrt Promis unter Palmen nach langer Auszeit ins Free-TV zurück. Nach den regulären Folgen, die eine Woche vorher auf Joyn abrufbar sind, wird es in diesem Jahr auch wieder "Promis unter Palmen – Die Late Night Show" geben. Moderiert wird sie von Jochen Bendel (57) und einer Moderations-Newcomerin. Wie die Bild wissen will, soll es sich dabei um Evelyn Burdecki (36) handeln, die sich schon riesig auf die Co-Moderation freuen soll.

Dass die TV-Bekanntheit nun als Moderatorin durchstarten möchte, verriet sie bereits vergangenen Sommer im Promiflash-Interview auf der Bertelsmann-Party. "Ich hätte total Lust, mal ein cooles Reality-Format zu moderieren", erzählte Evelyn. "Ich würde dann mal die Seiten wechseln. Ich weiß ja, wie es ist, und kann da die Kandidaten richtig gut spüren. Ich weiß, wie es ist, weil ich ja schon selber öfter mal in einem Reality-Format dabei war."

Möglicherweise könnte Evelyns Traum bald wahr werden. Bei "Promis unter Palmen" könnte die einstige Bachelor-Kandidatin den Realitystars Kim Virginia Hartung (29), Nikola Glumac (29), Lisha Savage, Claudia Obert (63), Cosimo Citiolo (43), Melody Haase (30), Iris Klein (57) und Janina Youssefian (42) auf den Zahn fühlen. Auch der Ex-DSDS-Kandidat Menowin Fröhlich (37), Ex-Fußballer Eike Immel (64), Lotto-Millionär Chico und YouTuber Chris Manazidis sind mit von der Partie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki, TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

Joyn / Rudi Skukalek / Tan Nian Xing "Promis unter Palmen"-Cast 2025

Anzeige Anzeige