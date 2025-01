So bereiten sich Sarah und Evelyn auf "Schlag den Star" vor

Am 15. Februar wird es bei "Schlag den Star" zu einem Promi-Duell der Extraklasse kommen: Sängerin Sarah Engels (32) tritt gegen Reality-Star Evelyn Burdecki (36) an. Beide gehen laut der Bild mit höchst unterschiedlichen Strategien an den Start: Während Sarah, die sich von ihrem Ehemann ein knallhartes Trainingsprogramm verpassen lässt, ihre sportlichen Stärken ausbauen will, setzt Evelyn auf ihr Improvisationstalent und ihre schlagfertige Art.

Die beiden Frauen sind keine Neulinge bei "Schlag den Star". Sarah trat bereits 2018 an, damals gegen den Rapper Eko Fresh (41), musste sich aber mit einer deutlichen Niederlage geschlagen geben. Evelyn hingegen war gegen Sophia Thomalla (35) im Jahr 2021 dabei und verlor ebenfalls. Diesmal wollen beide alles geben und ihren Siegeswillen unter Beweis stellen. Während Sarah mit einem durchgetakteten Trainingsplan an ihren Schwächen – insbesondere Ballsportarten – arbeitet, bereitet sich Evelyn mit YouTube-Tutorials auf alles Mögliche vor, von Bogenschießen bis Mathematik. "Luft nach oben habe ich vor allem bei allem, was Koordination erfordert", gab Evelyn scherzhaft zu. Sie verriet weiter: "Ich hoffe einfach auf ein Quiz über Reality-TV!"

Trotz ihrer konkurrierenden Rollen scheint die Stimmung zwischen den beiden freundlich zu bleiben. "Evelyn ist lustig und trägt ihr Herz auf der Zunge. Ihre positive Art steckt einfach an", sagte Sarah, machte aber auch klar, dass es am Spieltag keine Geschenke geben wird. Evelyn, die einst durch Der Bachelor ihre TV-Karriere begann und es bis zur Dschungelkönigin schaffte, zeigte schon oft ihren unermüdlichen Ehrgeiz. Doch auch Sarah hat über die Jahre bewiesen, dass sie kämpfen kann – sei es in ihrer Karriere oder ihrem Privatleben. Am Ende steht jedoch fest: Der 15. Februar wird kein Tag für Teamwork sein, sondern ein knallharter Wettbewerb, den keine von ihnen verlieren will.

Anzeige Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Engels im November 2024

Anzeige Anzeige