Am 19. Juli machen Prinz William (35), Herzogin Kate (35), Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (2) in Deutschland halt und statten Berlin, Heidelberg und Hamburg bis zum 21. Juli Besuche ab. Den ganzen Hype um die britische Königsfamilie kann Micaela Schäfer (33) überhaupt nicht verstehen. Das Nacktmodel teilte im Promiflash-Interview am Rande der Fashion-Party #FUCKINGFABULOUS in Berlin aus: "William, Kate und wie die alle heißen, das ist ja eh wie letztes Jahrhundert. Mich wundert es eh noch, dass sich so was hält. Wer braucht denn schon bitte Könige und Prinzessinnen und sonst was?" Auch der Kleidungsstil von Kate überzeuge Micaela so gar nicht. Ihr Urteil? Die 35-Jährige könne mehr aus sich herauskommen.



