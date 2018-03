Mischt Daniela Katzenberger (30) jetzt doch im Zoff mit Jenny Frankhauser (24) mit? Bislang tobte der Streit zwischen den beiden Geschwistern nur einseitig: Die Sängerin teilte immer wieder gegen die Katze aus, während die schwieg. Nun stichelte Dani jedoch ganz subtil zurück: In einem Instagram-Posting freute sie sich über ein Magazincover, das sie im Vergleich zu ihrer ebenfalls abgebildeten Schwester in gutem Licht darstellte. "Yeah, mal kein Jo-Jo-Effekt-Nilpferd-Cover! Kleiner Scherz… Ich finde, genau SO kann der Sommer weitergehen!", schrieb sie dazu – kein Wort über ihre kleine Sis.



