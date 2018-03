Endlich sind sie da! Zum ersten Mal sind Prinz William (35) und Herzogin Kate (35) zusammen mit ihren süßen Kindern George (3) und Charlotte (2) zu Besuch in Deutschland. Der heutige Tag hielt für die royale Familie und ihre Fans schon viele Highlights parat: Von der Ankunft am Flughafen Tegel über die Stippvisite am Brandenburger Tor bis hin zum Empfang im Schloss Bellevue. Die schönsten Bilder des Tages seht ihr bei uns.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de