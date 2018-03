Ist Ann-Kathrin Brömmel (27) bald in der nächsten Tanzshow zu sehen? In diesem Jahr hatte sie mit Profi-Tänzer Sergiu Luca (34) den fünften Platz bei Let's Dance belegt. Das Model hätte große Lust an einer dritten Staffel von Dance Dance Dance teilzunehmen. Auf die Choreografien aus berühmten Musikvideos würde sie sich am meisten freuen und "Let's Dance"-Kollege Faisal Kawusi (25) wäre ihr Wunschpartner. "Der hat so viel Energie und so viel gute Laune. Mit ihm würde es superviel Spaß machen", verriet die 27-Jährige im Promiflash-Interview am Rande der "Atomic Blonde"-Weltpremiere in Berlin.



