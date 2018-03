Hat die Katze das Zeug zur Modeberaterin? Schauspieler Manuel Cortez (38) ist sich da nicht so sicher. Er ist immer top gekleidet und hat bis vor Kurzem in der Vox-Sendung "Schrankalarm" Stylingtipps gegeben. Jetzt soll auch Daniela Katzenberger (30) ihre eigene Modesendung bekommen. Dass sie einen besonderen Stil hat, bezweiflt Manuel nicht. Trotzdem gehöre mehr dazu, als lediglich persönliches Interesse, wie er bei der Premiere des Films "Valerian" gegenüber Promiflash verraten hat. "Es geht nicht darum, Menschen so anzuziehen, wie man selber findet, dass es gut aussieht. Sondern Styleberatung bedeutet, sich auf den anderen einzulassen und seinen Stil, seine Vorzüge zu erkennen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de