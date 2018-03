Er hat seine Ex ganz auf seiner Seite. Mit seinen zahlreichen Liebes-Posts auf Instagram, Facebook und Co. zeigt Rocco Stark (31) immer wieder, wie glücklich er mit seiner Herzensdame Nathalie ist. Die täglichen Schmuse-Pics fanden zuletzt aber nicht immer nur Anklang. Umso erstaunlicher, dass sich Rocco jetzt über prominente Unterstützung freuen darf: Ausgerechnet seine Ex-Freundin Angelina Heger (25) stärkt ihm im Kampf gegen Hater jetzt den Rücken. Bei der "Valerian"-Premiere betont die Blondine im Interview mit Promiflash: "Da gibt’s so viele Leute, die sich das Maul darüber zerreißen und sagen ‘Oh, das ist viel zu viel und er nervt’, aber ganz ehrlich, wenn sie (Rocco und Nathalie, Anm. d. Red.) glücklich sind und es zeigen wollen, warum nicht?"



