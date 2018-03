Kann Sophia Cordalis (1) schon drei Sprachen? Deutschlands Kultblondine Daniela Katzenberger (30) und ihr Mann Lucas (49) wohnen seit Anfang dieses Jahres fest auf Mallorca. Und genau dort soll ihre fast zweijährige Tochter Sophia aufwachsen. Aber für das Leben auf der spanischen Sonneninsel muss die kleine Prinzessin noch einiges lernen. "Also unsere kleine Sophia wächst und gedeiht, das ist unglaublich. Die geht ja in Spanien schon in den Kindergarten und lernt dadurch natürlich auch Spanisch und Englisch", verriet Lucas im Promiflash-Interview beim radio B2 Schlagerhammer 2017 in Berlin. "Und die knallt manchmal Sätze raus, dass wir echt am Boden liegen vor Lachen. Das ist so süß."



