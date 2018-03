Haben sie so viel Abstand nötig? Victoria (43) und David Beckham (42) sollen in ihrem Luxus-Landhaus jeweils ihren eigenen Seitenflügel haben. Der Ex-Profi-Fußballer liebe Partys und mache seine Frau damit wahnsinnig. Jetzt habe jeder seinen persönlichen Bereich, wo die Stars ungestört ihren Hobbys nachgehen können. “Es funktioniert in der Tat sehr gut für David, Victoria und die Kinder. Wenn sie sich gegenseitig verrückt machen, können sie sich in ihre Gemächer zurückziehen, als würden sie in getrennten Häusern leben", verriet ein Insider der Zeitung Daily Mail. Ansonsten beweisen die vierfachen Eltern mit süßen Social-Media-Posts immer wieder aufs Neue: Sie gehören nach mittlerweile 18 Jahren Ehe einfach zusammen!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de