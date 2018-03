Knapp 30 Jahre ist es her, dass der Film "Kevin – Allein zu Haus" die Kinos der Welt erobert hat. Nachdem Hauptdarsteller und Kinderstar Macaulay Culkin (36) in den vergangenen Jahren eher durch Eskapaden und seinen Zottellook aufgefallen war, zeigt er sich jetzt wieder wie früher: mit lässiger Kurzhaarfrisur und coolem Outfit. Und so erinnert er glatt an Klein-Kevin. Wie wohl seine Filmkollegen heute aussehen?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de