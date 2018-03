Im April dieses Jahres wurde die Scheidung von Sängerin Gwen Stefani (47) und Musiker Gavin Rossdale (51) offiziell. Die beiden haben aber nicht nur drei gemeinsame Kinder, sondern auch noch einen gemeinsamen Hund: Zwergspitz Chewy. Seit ihrer Trennung kümmern sie sich abwechselnd um das Fellknäuel. Doch kürzlich wurden Gavin und Moderatorin Sophia Thomalla (27) mit dem kleinen Hund gesichtet. DAS soll Gwen ein Dorn im Auge sein, wie ein Insider gegenüber InTouch berichtete: "Sie ist total vernarrt in ihren Hund. Sie würde ihn nie im Leben hergeben oder ihn mit einer anderen Frau teilen." Ein Liebes-Outing gab es von Sophia und ihrem Rocker zwar noch nicht, aber sie wurden schon knutschend in der Öffentlichkeit gesichtet. Es scheint fast so, als müsse sich Gwen daran gewöhnen, dass Sophia in Zukunft mehr Zeit mit ihrem Chewy verbringt.



