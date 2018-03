Was hat es mit dem Hashtag #DagifolgTimon auf sich? Eigentlich wollte Dagi Bee (22) mit ihrem neuen Ehering-Prank begeistern, doch das eigentliche Spektakel spielte sich in den Kommentaren ab. Dort posteten ihre Fans immer wieder die kuriosen Worte. Wenig später ist klar: Nachwuchs-YouTuber KlenganTV (bürgerlicher Name: Timon) ist schuld. Er hatte 2015 einen Witz auf Kosten der Blondine gerissen und sie neulich um Verzeihung gebeten. Weil Dagi ihn bei Twitter blockiert hatte, rief er die Hashtag-Initiative ins Leben. Und tatsächlich: Die Welle erreichte auch Dagi. Sie hat Timons Entschuldigung bereits akzeptiert und die Twitter-Blockierung entfernt.



