Sieben Jahrzehnte Arnold Schwarzenegger (70)! Der Hollywood-Star feiert heute seinen 70. Geburtstag. Als gebürtiger Österreicher wurde Arnie ursprünglich durch seine erstaunlichen Körpermaße im Bodybuilding berühmt. Er zog in die USA und kletterte die Karriereleiter immer weiter nach oben. Neben seiner Tätigkeit in der Immobilienbranche war er auch Gouverneur des US-Staates Kalifornien, hat seine Autobiografie veröffentlicht und war TV-Host. Aus der Öffentlichkeit zurückziehen will sich der Schauspieler aber noch lange nicht. Ganz im Gegenteil: Gerade steht das Geburtstagskind für eine Terminator-Fortsetzung wieder vor der Kamera.



