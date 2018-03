Was haben Nick Jonas (24), Justin Bieber (23) und Zedd (27) gemeinsam? Richtig, sie alle waren einst die bessere Hälfte von Selena Gomez (25). Während die Sängerin 2008 und 2010 jeweils mit Nick erste Liebesanläufe gewagt hatte (vergebens), war sie in den folgenden Jahren von Justin besessen – zumindest bis zur bitteren Trennung, die in einem regelrechten Online-Krieg endete. Danach an ihrer Seite: DJ Zedd. Auch mit ihm war nach einem halben Jahr Schluss. Nachdem Fotos 2015 Flirtereien und Dinner-Dates mit Niall Horan (23) und Samuel Krost andeuteten, ist seit Anfang dieses Jahres klar: Nur ein Mann überzeugt sie bis jetzt vom großen Glück – R&B-Star The Weeknd (27).



